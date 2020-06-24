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Молодой человек находится в коме после столкновения скутера и «Хендая» в Себежском районе

ДТП с пострадавшими произошло 23 июня в Себежском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, около 02.45 часов на 71 км автодороги Санкт-Петербург – Дубровка в Себежском районе водитель автомобиля «Хендай Соната» - мужчина 1988 года рождения, столкнулся с двигающимся в попутном направлении скутером под управлением 17-летнего молодого человека.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель скутера получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные раны лобной кости, ушибы и ссадины поясничного отдела позвоночника. Пассажир скутера - молодой человек 2002 года рождения, получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней тяжести, он находится в коме.

23 июня около 14.30 часов у дома № 4 по улице Гоголя в Великих Луках, 30-летний водитель автомобиля «Опель Корса» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с «Киа Серато» под управлением мужчины 1985 года рождения. По предварительным данным, в результате ДТП водитель «Опеля» получил сотрясение головного мозга, а водитель «Киа» - ушибы правой голени, предплечья и теменной области.

23 июня около 17.30 часов на 38 км автодороги Дедовичи – Дно в Дновском районе водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер» - мужчина 1959 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет. По предварительным данным, в результате ДТП мужчина получил автотравму, ушиб левого тазобедренного сустава. На момент проверки водитель находился в состоянии опьянения.