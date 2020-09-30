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Названа предварительная причина ДТП в Черехе с пятью пострадавшими

Озвучена предварительная причина столкновения трех автомобилей в Черехе. Как сообщил начальник ГИБДД ОМВД по Псковскому району Владислав Пономарев, водитель «Рено Меган» не справился с управлением, совершил наезд на стоящий впереди «Шевроле Тахо».

После этого «Рено» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со автомашиной «Рено Меган». Виновник происшествия будет установлен в ходе административного расследования.

ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло сегодня, 30 сентября, около 10.40 на трассе Санкт-Петербург - Невель в деревне Череха (Псковский район).

По предварительной информации, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 5 человек, в том числе ребенок. Все они доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.