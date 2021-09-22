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Обгон в запрещенном месте стал причиной серьезного ДТП на объездной дороге Пскова. ФОТО

Обгон в запрещенном месте стал причиной серьезного ДТП на объездной дороге Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД ОМВД по Псковскому району, это произошло 22 сентября около 9.00 на 7-м километре автодороги «Северный обход Пскова».

Женщина 1973 года рождения, управляя автомашиной «Лексус», при обгоне выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомашиной «Иж Ода» под управлением женщины 1994 года рождения, движущейся в попутном направлении и выполняющей разворот.

Автомашины получили сильные технические повреждения. В автомашине «Иж» находились два ребенка 2017 и 2019 годов рождения. Они были в автокреслах, пристегнуты. По предварительной информации, видимых телесных повреждений не получили. Детей вместе с мамой увезла «скорая» для медицинского обследования.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Сообщается, что водитель «Лексуса» выехала на полосу встречного движения в нарушение требований разметки 1.1 (сплошная). «Иж» разворачивался в разрешенном месте. Обе автомашины двигались со стороны дороги Псков – Гдов по направлению к Любятово. Водитель «Лексуса» перед ДТП обгоняла мусоровоз.

Оба водителя трезвые. В отношении водителя «Лексуса» будет составлен протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Санкция - штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.