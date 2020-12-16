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Интерактив: Начальник в чистом кабинете, а мы - в пыли

Глядя на эти фотографии, можно подумать, что это утренний туман, но нет. Такой «туман» у нас и утром, и днем, и вечером уже много лет. На снимках - карьерная дорога перед спуском к реке Пачковке. Каждый день по ней ездят КрАЗы, которые и поднимают всю эту пыль.

Недавно был проведен ямочный ремонт, дорогу засыпали гравием, а пыли стало еще больше - ее теперь поднимают и легковые машины, они стали ездить быстрее. Это черта города Печоры. С одной стороны дороги находится улица Вишневая, а с другой - Малая Пачковка. Две улицы на одной дороге - отдельная тема для обсуждения.

Вдоль дороги расположены жилые дома. Во дворе дышать просто нечем, окна открыть невозможно, все в пыли. Дорога находится в ведомстве Печорского карьероуправления. Хотелось бы спросить начальника этой организации, который сидит в чистом кабинете и дышит свежим воздухом, - когда прекратится этот беспредел? Сколько можно издеваться над местными жителями? Может, после обращения в СМИ это дело и сдвинется с мертвой точки. Там всего-то надо положить асфальта 100 метров, все!

Светлана