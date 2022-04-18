Экономика

Рост цен на бензин на псковских АЗС привлек внимание антимонопольщиков

Повышение цены на бензин на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Псковской области зафиксировали сотрудники регионального управления федеральной антимонопольной службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

«В результате ежедневного мониторинга цен на бензин антимонопольным управлением было зафиксировано повышение цены на бензин на автозаправочных станциях "Сургутнефтегаз". 17 апреля ООО "Псковнефтепродукт" повысил среднюю розничную цену на АЗС на бензин АИ-92 на 31 копейку на литр, бензин АИ-95 - на 35 копеек», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с 17 февраля цены на нефтепродукты были стабильными у всех крупных операторов рынка - «Лукойл», «Псковнефтепродукт» и «РН-Тверь».

УФАС направило запрос в компанию с просьбой пояснить причины повышения цен. При обнаружении признаков нарушения ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования, добавили в УФАС.