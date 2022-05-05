Экономика

Эксперт объяснил, почему «борщевой набор» в РФ дорожает быстрее фруктов

В сознании потребителя фрукты экзотические и редкие, потому что многие из них не растут в России, поэтому кажется, что фрукты обязательно должны быть дороже и быстрее расти в цене, а овощи — дешевле и медленнее. Но это далеко не всегда так, рассказал доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

По его словам, связь между производственными цепочками условных «апельсинов» и «свеклы» примерно такая же, как между тракторами и спортивными мотоциклами. Вроде и то и то делается из стали, потребляет топливо и ездит, но динамика их цен никак не связана.

«Один из самых устойчивых стереотипов — это фраза "ну это же растtт/делается у нас"! И раз, бананы у нас не растут, а капуста растtт, то любые нарушения в экономике должны в первую очередь приводить к сложностям с бананами, но не с капустой, ведь она — отечественный продукт», — цитирует Черникова агентство «Прайм».

Эксперт напомнил, что в марте-апреле бананы выросли в цене на треть, но прошло время, и бананы снова подешевели.

«Конечно, цена на бананы упала не до значений 2020 года, но снизилась, а вот капуста не подешевела, как же так?» — задался вопросом эксперт. По его мнению, это все равно, что возмущаться, почему садовые лопаты выросли в цене больше, чем пилки для ногтей.

Черников уточнил, что хотя овощи из «борщевого набора» действительно производятся в России, однако их почти никогда не хватает до нового урожая. Поэтому традиционно летом есть период в один — два месяца, когда цена начинает расти за счет импорта капусты, морковки и т. д.

По мере поступления нового урожая, по его словам, цена неизбежно падает, однако год к году степень падения разная. Никто не может предсказать, будет ли, например, в этом сезоне засуха в регионах выращивания той же капусты.

«Это на 6 сотках огорода можно вокруг капусты месяц бегать с лейкой, а на больших площадях дополнительный полив будет стоить денег, которые будут потом заложены в оптовую цену. Да и эффект от такого полива неоднозначный. А есть еще температура воздуха, количество солнечных дней, влажность, стоимость бензина для тракторов и грузовиков, наличие сезонных работников, стоимость пестицидов, семян и удобрений, стоимость кредита "под посевную", ценовые ожидания производителей и еще штук 10 переменных», — пояснил эксперт.

В итоге, по его словам, может случиться «как в 2021-м»: когда для компаний, решивших посеять капусту, «все сложилось отвратительно» — и плохой урожай из-за погоды, и отсутствие работников, и проблемы с ГСМ и удобрениями. И в итоге урожай оказался такой, что цены еще и продолжили расти.

«И подобные сложности есть в каждом продукте из "борщевого набора"», — уточнил Черников. Сейчас на фоне нарастающего развала мировой экономики ожидать падения цен до уровня 2019 года на ту же капусту наивно — все-таки сложностей и с удобрениями, и с логистикой, и с общей инфляцией хватает. Однако при хорошем урожае снижение цен все же возможно, но это точно никак не будет привязано к ценам ананасов или бананов, лежащих в супермаркете по соседству, добавил эксперт.