Экономика

Сроки представления бюджетного послания скорректировали в Псковской области

Законопроекты, корректирующие сроки представления бюджетного послания, приняли в двух чтениях депутаты Псковского областного Собрания на сессии 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Изменения внесли в региональные законы «О бюджетном процессе в Псковской области» и «О порядке предоставления государственных гарантий Псковской области».

Поправки приводят закон «О бюджетном процессе в Псковской области» в соответствие с федеральными законами, которыми внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ, а также корректируют сроки представления доклада правительства Псковской области о бюджете.

В частности, депутаты исключили норму о представлении бюджетного послания при рассмотрении областного бюджета в первом чтении.

Учитывая, что контрольные цифры по межбюджетным трансфертам из федерального бюджета в бюджеты субъектов РФ устанавливаются при втором чтении проекта закона о федеральном бюджете, губернатор Псковской области будет вправе представить бюджетное послание при рассмотрении проекта закона об областном бюджете во втором чтении.

Кроме того, оба законопроекта привели в соответствие с Уставом Псковской области.

Депутаты поддержали законопроект единогласно.