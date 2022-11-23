Экономика

Расходы на содержание построенных стадионов и ФОКОТ учтут в законе о межбюджетных отношениях в Псковской области

Изменения в закон о межбюджетных отношениях в Псковской области приняли в первом чтении депутаты областного Собрания на сессии 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Изменения предусматривают расходы на содержание спортивных объектов: стадионов и ФОКОТ, построенных в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» (3,5 млн рублей) и в рамках программы «Газпром-детям», предусматриваются расходы на содержание спортивных школ (1,1 млн рублей).

Кроме того, увеличивается норматив обеспеченности зелеными насаждениями на 1 жителя городского округа с 10 кв. м до 20 кв. м (+63 млн рублей); норматив количества опор освещения на 1 км с 20 до 22 штук для сельских поселений и межселенной территории, с 25 до 27 штук для сельских поселений, границы которых прилегают к границам городского округа, с 33 до 35 штук для городских поселений и городских округов (+33,8 млн рублей).

Также возрастает коэффициент расходов на содержание опор уличного освещения, установку новых опор уличного освещения с 10% до 17% от суммы расходов на уличное освещение (+26,5 млн рублей); дифференцированный норматив отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ с 11% до 12%.

Помимо этого, уменьшается доля платы, взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования в общем объеме расходов на содержание учреждений дошкольного образования с 38% до 30,6%; исключается нормативная единица главы администрации в городе Пскове в связи с изменением системы управления в городе Пскове.

Предложенные изменения уточняют методику расчета субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений и форма отчета об исполнении указанных государственных полномочий.

Депутаты поддержали законопроект единогласно.