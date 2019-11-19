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Часовня в деревне Иваново Болото получила на Крещение Господне подарок от Воскресной школы Псково-Печерского монастыря

Водосвятный молебен был совершён на Крещение Господне в часовне Покрова Пресвятой Богородицы деревни Иваново Болото Круппской волости Печорского района.

19 января насельник Псково-Печерского монастыря архимандрит Марк приехал в Иваново Болото вместе с учениками монастырской Воскресной школы и студентами духовной семинарии, которые пели во время богослужения, а после преподнесли жителям деревни подарок.

Напомним, старинная часовня в Ивановом Болоте была восстановлена по инициативе верующих при поддержке Псково-Печерского монастыря сравнительно недавно, в 2011 году. До этого она много лет разваливалась и к началу XX века от её сруба уцелели только отдельные венцы.

В 2002 году уроженка Иванова Болота Валентина Кочетова вернулась на свою малую родину из Нарвы и стала ходатайствовать перед властями и церковью о восстановлении часовни, в которой когда-то венчались её родители. В итоге Валентина Ивановна возглавила деревенскую церковную общину и сумела собрать на ремонт часовни более пятидесяти тысяч рублей.

Ещё несколько раз по столько же селянам выделил монастырь: тогдашний его настоятель архимандрит Тихон (Секретарёв) немедленно откликнулся на просьбу верующих и нашёл средства, чтобы они смогли нанять бригаду плотников, которые меньше, чем за год привели их часовню в порядок.

Позже монастырь вдобавок помог подсыпать дорогу к деревне Иваново Болото. А отец Марк стал регулярно приезжать в часовню Покрова Пресвятой Богородицы, чтобы совершать там богослужения.

Как и Валентина Ивановна Кочетова, он постарался вдохнуть жизнь в эту старинную часовню в память о своей юности. Ведь отец Марк родился в Воронеже, и первый храм, который он начал посещать, ещё будучи школьником, тоже был посвящен Покрову Пресвятой Богородицы.

Это было очень непростое время – конец семидесятых годов, рассказывает батюшка. Если бы в школе узнали, что старшеклассник посещает церковь, у него были бы неприятности. Поэтому он ходил в церковь украдкой и очень боялся, что кто-нибудь об этом проведает.

Священники в те годы тоже всего боялись, особенно разговаривать с молодёжью, ведь за это их могли наказать. Поэтому отец Марк смог впервые пообщаться со священнослужителем, только когда уже собрался уходить в монастырь – да и то батюшка велел ему никому об этом не рассказывать.

«Вот поэтому, когда мы начали восстанавливать эту часовенку в деревне Иваново Болото, я подумал, что надо к этому все силы приложить, чтобы потом приезжать сюда молиться и благодарить Богородицу за её Покров, который она простёрла надо мной и над всеми нами».

Закончив праздничное богослужение, отец Марк обратился к собравшимся в часовне с проповедью и объяснил им значение праздника Крещения Господня.

«Совсем недавно мы величали Господа, пришедшего на землю младенцем, – сказал он. – Это было сокровенное чудо, праздник инаковый – таинственный, чудесный. Но в Рождество Господь явился как Богомладенец только малому кругу людей, окружавших его. И только спустя 30 лет, возмужав, явился как Бог всем. Поэтому праздник Крещения и называют Богоявлением».

Отец Марк к тому же напомнил, что Господь сошёл в воды иорданские, будто во ад, и истребил там всех демонов – тем самым духом своим и плотью освятил воду и сделал её на всякую потребу полезной. А чтобы святой крещенской воды верующим хватало надолго, батюшка посоветовал использовать её экономно и добавлять понемногу в обычную воду.

После чего щедро окропил крещенской святой водой всех, кто пришёл на службу.

Прощаясь с жителями деревни Иваново Болото, взрослые ученики Воскресной школы при Псково-Печерском монастыре (воспитанники отца Марка), вручили местным верующим подарок. Ведь в прошлые посещения часовни они заметили, что аналой (деревянная подставка под иконы) покрыт самым дешёвым ситцем невзрачной расцветки, и поэтому на свои деньги купили богато расшитую синюю парчовую ткань (синий – цвет Богородицы), из которой в монастырской мастерской им изготовили украшение для деревенского иконостаса.

Текст: Ольга Миронович. Фото: Григорий Юшин.