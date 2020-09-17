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Покровскую ярмарку перенесли по просьбам псковичей на выходной день

По многочисленным просьбам ярмарка «Покровский торг» перенесена с 14 октября на субботу, 17 октября. Осенняя ярмарка пройдет на территории подворья Псково-Печерского монастыря (г. Псков, ул. Некрасова, д. 33).

Напомним, традиция проведения Покровской ярмарки на территории исторического торга возрождается подворьем по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Традиционно праздник Покрова являлся одним из самых почитаемых земледельческих праздников — праздником урожая. Ярмарка на подворье начнется после праздничной божественной литургии в храме Покрова от Торга, возглавит богослужение митрополит Тихон.

Гостей ярмарки ожидает широкий выбор продовольственных и непродовольственных товаров, сувениры ручной работы, представленные мастерами и ремесленниками, вкусная кухня и веселая атмосфера русских народных гуляний. Всех гостей будут угощать жареным картофелем – неотъемлемой частью Покровской ярмарки.

В день работы ярмарки на открытой сцене будут выступать творческие коллективы Пскова. В рамках Покровской ярмарки будет проведен конкурс на звание «Лучший участник Покровской ярмарки», а также специальный фотоконкурс для гостей и участников Ярмарки.

Организаторы приглашают к участию в покровской ярмарке псковских фермеров, пчеловодов и мастеров подарков и сувениров ручного творчества.

Справки можно получить по телефону +7 911 359-09-32, Ирина Назарова.