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Кровлю продолжают восстанавливать в псковской церкви Николы со Усохи

В церкви Николы со Усохи в Пскове, памятнике архитектуры XV-XVI веков, продолжаются работы по восстановлению кровли и укреплению барабана купола, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Фотографии: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»

Установлены тепляки для работы в сложных погодных условиях. Проектными решениями предусмотрена полностью замена кровли на всем храме, в том числе и на четверике. Материалы для выполнения работ подняты наверх. Продолжаются работы внутри и снаружи храма. На барабане купола работы включают в себя удаление старых штукатурных слоев. Как показали опыт и практика, с виду хорошая, здоровая кладка под штукатуркой чаще всего оказывается с большой деструкцией камня, рассказали реставраторы.

«В целях профилактики и в целях дальнейшей долгой эксплуатации объекта специалисты выявляют дефекты. Проводят замену камня. Благодаря проекту реставрации церкви вернутся утраченные южный и северный приделы, что позволит создать в храме дополнительные площади и безопасно разместить все инженерные сети в соответствии с современными требованиями», - рассказали в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».