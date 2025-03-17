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Монтаж кровельного покрытия ведется в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах

Монтаж кровельного покрытия ведется в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Сейчас выполняется окрытие из меди на куполе храма. Ведутся работы по очистке деревянных элементов ограждений лестниц на хоры от наслоений краски.

Продолжается прокладка слаботочных систем. Работы проводятся внутри памятника и с фасадной стороны. Выполнена вычинка кирпичной кладки по фасадам. Выполнено золочение шпиля колокольни, главки и крестов. Оштукатурена фасадная часть стен верхнего яруса колокольни и оштукатурен восьмерик. Установлены новые оконные заполнения.

Выполнен монтаж новой системы отопления. Проведена противокапилярная гидроизоляция фундамента церкви. Существующая церковь построена в 1817 году. В 1860 году построена каменная колокольня.