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Псковичей приглашают познакомиться с историей двух монастырей и окунуться в святой источник

29 ноября, в день памяти архимандрита Дамаскина, паломническая служба «Вольный странник» приглашает псковичей и жителей области совершить поездку в Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий и Спасо-Елеазаровский монастыри.

Крыпецкий монастырь возник во второй половине XV века. Его основатель Савва пришел с Афона, из сербского монастыря и принес с собой образ Иоанна Богослова, написанный на кипарисовой доске. На территории обители находится Собор Иоанна Богослова, построенный в традиционном русском стиле храмового зодчества. Рядом с ним расположена Успенская церковь с колокольней. Их соединяет галерея-переход, которая имеет свою звонницу.

Рядом с монастырем находится Святое озеро, в центре которого установлен Поклонный крест. Считается, что вода в озере в большие христианские праздники приобретает чудодейственную силу.

Участников поездки ждет божественная литургия, монастырская трапеза, знакомство с историей монастыря, возможность окунуться в святой источник.

Спасо-Елеазаровский монастырь - обитель, давшая Православию прпп. Евфросина и Серапиона Елеазаровских. Он расположен в 27 км от Пскова по дороге в Гдов, основан в 1447 году. В монастыре восстановлен храм во имя трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, с приделами в честь Рождества Богородицы и прпмц. великой княгини Елисаветы, святой источник с купелью. Здесь в XVI веке старец Елеазарова монастыря Филофей формулирует церковно-политическую идею Москвы - Третьего Рима: «Два Рима падоша, третий стоит, а четвёртому не быти». Обитель также прославлена старцем схиархимандритом Гавриилом, привлекавшим к себе богомольцев, частица святых мощей которого находится в монастыре. Также в Спасо-Елиазаровском монастыре находятся чудотворные иконы: Божией Матери «Цареградской» и Спаса Елеазаровского.

Участники поездки увидят Собор Трех Святителей, познакомятся с историей монастыря и смогут окунуться в святой источник.

Узнать всю информацию, а также забронировать поездку можно здесь или по телефонам: +7 921 703-03-33; 233-662; 233-663. В день памяти архимандрита Дамаскина псковичей приглашают в Савво-Крыпецкий монастырь.