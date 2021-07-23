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Фестиваль колокольного звона в Псковской области объединил участников из двух стран

В Псковской области завершился 2-й Фестиваль колокольного звона. Он прошел в 2 этапа и объединил 28 участников из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Беларусь, а также подарил яркие краски и новые знакомства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В этом году фестиваль был приурочен сразу к двум датам: Дню памяти святой равноапостольной княгини Ольги (24-25 июля) и к празднованию великого Дня Победы (8-9 мая).

Фестиваль организовала ПРОО «Команда 2018» при поддержке администрации региона, благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», Псковской епархии, управления культуры администрации Пскова и Фонда президентских грантов.

Организаторы поблагодарили участников: «Вы профессионалы своего дела, люди с большим сердцем и непоколебимой верой! Вы продолжаете и поддерживаете истинные традиции Руси, а где-то даже начинаете и развиваете!». Они также обозначили, что с нетерпением ждут их на следующие фестивали колокольного звона.