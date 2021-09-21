Первую почти за 100 лет литургию провели в главном соборе Снетогорского монастыря в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Кроме этого, к середине октября завершится комплекс первоочередных противоаварийных работ по укреплению основания южной башни монастыря.
«Одновременно ведется разработка документации по сохранению, реставрации и приспособлению всего Снетогорского монастыря для современного использования. К выполнению работ планируется приступить уже весной следующего года», – анонсировал губернатор.