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Первую почти за 100 лет литургию провели в главном соборе Снетогорского монастыря

Первую почти за 100 лет литургию провели в главном соборе Снетогорского монастыря в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«В соборе Рождества Божией Матери в Снетогорском монастыре владыкой Тихоном была проведена божественная литургия – первая почти за 100 лет. Праздник во многом символичный, потому что в монастыре сейчас ведется большая работа по приведению в порядок этого уникального памятника. Например, благодаря этому в самом здании впервые были сняты леса, которые мешали восприятию цельной панорамы фресок», – рассказал глава региона.

Кроме этого, к середине октября завершится комплекс первоочередных противоаварийных работ по укреплению основания южной башни монастыря.

«Одновременно ведется разработка документации по сохранению, реставрации и приспособлению всего Снетогорского монастыря для современного использования. К выполнению работ планируется приступить уже весной следующего года», – анонсировал губернатор.