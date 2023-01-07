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Церковь / События

День памяти 20000 мучеников отмечают православные 10 января

10.01.2023 08:12|ПсковКомментариев: 0

День памяти 20000 мучеников отмечают православные 10 января. В этот день христиане восточных церквей отмечают память 20000 святых мучеников, среди которых известны Гликерий, Зинон, Феофил, Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Индис, Горгоний, Петр, Евфимий, Секунд, Никострат, Агафия, Домна, Феофила, Антония и другие.

По приказу императора Максимиана (284—305) в начале IV века началось разрушение христианских храмов, сожжение богослужебных книг и лишение всех христиан гражданских прав и должностей. В это время епископом города Никомидии был святой Кирилл, который проповедью и жизнью способствовал распространению христианской веры, в результате чего многие из сановников императора были тайными христианами, пишет calend.ru.

Во дворце императора жила языческая жрица Домна. В отсутствии Максимиана она прочла деяния апостолов и послания апостола Павла. Сердце ее загорелось желанием познакомиться с христианским учением. При содействии некоей юной христианки Домна тайно пришла к епископу Кириллу в сопровождении верного слуги, евнуха Индиса. Святой Кирилл огласил их, а затем оба приняли святое Крещение. Домна стала помогать бедным: она раздавала свои драгоценности при помощи Индиса, раздавала она и пищу с царской трапезы.

Узнав о необычном образе жизни Домны и Индиса, начальник евнухов, ведающий царским столом, заточил обоих и морил их голодом, но они получали подкрепление от ангелов и не пострадали. Чтобы больше не жить вместе с язычниками, святая Домна притворилась безумной. Тогда ее и Индиса удалили из дворца, и она поселилась в девичьем монастыре у игуменьи Агафии. Вскоре игуменья одела ее в мужскую одежду, остригла ей волосы и отпустила из монастыря.

Однажды император устроил на городской площади жертвоприношение языческим богам. Когда началось окропление толпы кровью жертвенных животных, христиане стали уходить с площади. Видя это, император разгневался, но не дал воли своим чувствам, ибо внезапно поколебалась земля.

Через некоторое время Максимиан вошел в церковь и приказал отречься от Христа — за отказ он обещал сжечь церковь и умертвить христиан. Христианский пресвитер Гликерий ответил ему, что христиане никогда не отрекутся от своей веры, какие бы мучения им ни грозили. Сдерживая гнев, император вышел из церкви, а через некоторое время велел привести пресвитера Гликерия на суд. Палачи истязали мученика, который не переставал молиться и призывать Имя Господа. Будучи не в силах склонить святого Гликерия к отречению, Максимиан приказал его сжечь.

В праздник Рождества Христова 302 года, когда в Никомидийской соборной церкви собралось около 20 тысяч христиан, император послал в храм глашатая, который передал его повеление всем христианам выйти из церкви и принести жертву идолам, в противном случае он угрожал сжечь храм вместе с молящимися. Однако, все присутствовавшие отказались поклониться идолам. Тогда мучители подожгли церковь, и все 20 тысяч молящихся скончались в огне.

Максимиан был уверен, что все христиане Никомидии были уничтожены, но в скором времени до него дошла весть, что верующих христиан осталось еще много, все они, как и прежде,  исповедуют христианство. Максимиан приказал схватить полководца Зинона, который публично обличил императора в нечестии и жестокости. Зинон был жестоко избит и обезглавлен. Затем заключили в темницу евнуха Индиса, идольского жреца, за отказ участвовать в языческом празднестве.

Между тем, святая Домна укрывалась в пещере, питаясь подножным кормом. Гонение на христиан продолжалось. Были брошены в темницу наместник Италии Дорофей, Мардоний, Мигдопий диакон и несколько сановников. Епископ Анфим духовно укреплял их, отправляя им послания. Одно из посланий было перехвачено у дьякона Феофила. Домогаясь узнать о епископе, его подвергли пыткам, но святой мученик выдержал все муки, не открыв ничего. Тогда вместе с ним казнили и тех, к кому обращался епископ в послании.

Святая Домна вернулась в город и долго плакала на пожарище, сожалея, что не сподобилась умереть со своими сестрами. Затем она пошла на берег моря, где в это время рыбаки вытянули сетями из воды тела мучеников Индиса, Горгония и Петра. Все еще одетая в мужскую одежду, святая Домна помогала рыбакам тащить сети, и они оставили ей тела всех мучеников.

С благоговением глядела Домна на святые останки. Особенно ее радовало то, что она увидела тело своего духовного друга — мученика Индиса. И после погребения она не отходила от дорогих ее сердцу могил, ежедневно совершая перед ними молитву. Кто-то донес императору, что неизвестный юноша ежедневно воздает почести могилам казненных христиан. Император немедленно приказал отрубить этому юноше голову. Вместе с Домной был казнен и святой мученик Евфимий.

Теги: #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
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