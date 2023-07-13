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День памяти преподобного Сергия Радонежского отмечают 18 июля

День памяти преподобного Сергия Радонежского отмечают 18 июля. Для православных россиян он имеет особое значение: основатель Троице-Сергиева монастыря считается небесным покровителем России. Это был первый святой, который появился на Руси после избавления от татаро-монгольского ига.

Фото: Telegram-канал Псково-Печерского монастыря

В крещении преподобный Сергий получил имя Варфоломей. Очень рано ему, сыну ростовских бояр, было предсказано великое будущее. Согласно житию, еще находясь в материнской утробе, когда его мать молилась в храме, младенец трижды издал крик. И родители, и приходский священник поняли это необычайное явление как знак, что будущий ребенок прославит своей жизнью Святую Троицу, пишет calend.ru.

Подобное предзнаменование имело место и в детские годы Варфоломея: однажды, когда он пас лошадей своего отца, то увидел таинственного странника, который благословил его и предрек, что он прославит Бога своею жизнью.

В государственную историю России Сергий Радонежский вошел как человек, который помог объединиться разрозненным русским князьям и предсказал Дмитрию Донскому победу на Куликовом поле. Благословив князя на битву с Мамаем, преподобный дал ему в сподвижники двух лучших своих иноков — Александра Пересвета и Андрея Ослябю.

Пророчество преподобного Сергия исполнилось: 8 сентября (по старому стилю) 1380 года, в день праздника Рождества Богородицы, русские воины одержали полную победу над ордынскими полчищами, положив начало освобождению Русской земли.

Сергий скончался 25 сентября (по старому стилю) 1392 года. Через 30 лет, в 1422 году, были найдены нетленными его мощи и одежды, и в 1452 он был причислен к лику святых.

Считается, что молитвы к преподобному обладают особой силой. Перед иконой Сергия Радонежского можно просить о:

- помощи в сложных жизненных ситуациях;

- укреплении здоровья для родных и близких;

- избавлении от недугов;

- семейном счастье и удачном замужестве;

- прибавлении в семействе;

- благополучном возвращении домой для защитников Отечества.

Вместе с тем, чтобы не прогневать святого и не лишиться заступничества Высших сил, в этот день полагается соблюдать ряд древних правил, пишет «МК в Пскове». Нельзя 18 июля:

- употреблять спиртное и объедаться;

- уклоняться от похода в церковь;

- хвастаться (считается, что всё, чем в этот день похвалишься, потеряешь);

- ругать детей;

- отказывать в помощи ближнему.