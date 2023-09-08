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Священник Антоний Афанасьев о поминовении усопших

28.10.2023 00:30|ПсковКомментариев: 0

Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу – отметит православная церковь 28 октября 2023 года. У Димитриевской родительской субботы многовековая история. Этот день поминовения усопших был установлен по почину великого князя Дмитрия Донского и по благословению преподобного Сергия Радонежского.

О поминовении усопших в программе «Пастырь» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал священник, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова Антоний Афанасьев. 

 

Сегодня мы с вами поговорим о поминовении православной церковью усопших. Повод, чтобы поговорить об этом - грядущая родительская суббота, называемая в церкви Димитриевской. И совершается она в ближайшую субботу, в ближайшую к празднованию памяти святого великомученика Димитрия - это святой древней церкви. У нас в городе есть даже церковь есть святого великомученика Димитрия на Плехановском посаде.

Сначала скажем несколько слов о практике отношения в разных религиях к посмертной участи человека. Какие-то конфессии - древние и современные - утверждают, что человеческая душа, личностное существование человека прекращается, и человек теряет свою личность. Кто-то говорит о реинкарнации, то есть о переселении души в новое тело со временем, а кто-то говорит о том, что душа обретает определенное место, упокоение, отправляется в рай или в ад. И, кстати говоря, представление об этих вместилищах, местах обитания душ усопших у разных народов были различные и зачастую наполнены многими человеческими измышления. Например, у северных народов в религиях могли быть представления об аде, как о ледяной пустыне, то есть о таком месте, которое соотносилось с теми холодами, которые их окружали, и помноженными во много раз. А на Ближнем Востоке наоборот. Рай - это место прохлады, где текут изобильные реки воды. А в некоторых религиях райские блаженство подразумевает доступ к таким вещам, которые во время земной жизни адептам той или иной религии были запрещены. Например, в одной из мировых религий, адепты которой не имеют права пить вино, встретят после окончания своей земной жизни, попав в рай, реки выдержанного и вкусного вина.

А что касается восприятия загробной участи в, например, древней иудейской монотеистической религии, которая описывается в Ветхом Завете, то эти взгляды на посмертное существование человека были очень пессимистичные, и земная жизнь ценилась намного выше, чем загробное существование. Потому что, по убеждению древних евреев, человек после окончания своего земного странствия попадал в некое вместилище, называемое Шеол. И не было особо никакой разницы - это праведник или грешников, царедворец или последний бедняк попадает в потусторонний мир. Участь у них будет одна. А когда в этот мир приходит Богочеловек Иисус Христос, он приносит радикально новый взгляд на посмертную участь людей. Он говорит, что нынешняя жизнь, земная - это жизнь не последняя и рассматривается как подготовительный период к вечной жизни. И даже в соответствии с такими взглядами на Западе, в западной христианской традиции, в некоторых текстах смерть человека называется его вторым рождением: первое рождение для земной жизни, второе рождение для жизни вечной; смерть не как конечная точка, а как определенный период перехода к новой жизни.

И вот также Христос дает заповедь о молитве за ближних. Мы призваны исполнять свой долг любви к ближним, помимо прочего, еще и молитвой, обращаясь к Господу и прося его участия в жизни нашей и наших ближних. И исходя из того, что человек не уничтожается после окончания своего земного пути, на христиан возлагается также и долг молитвы о своих почивших сродниках о том, что они живы и продолжают свое существование и ожидают второго воскресения, второго пришествия Господа Иисуса Христа. Имеются указания на это и в Священном Писании Нового Завета, где мы видим рядом с Господом древних праведников, которые задолго до пришествия Иисуса Христа в этот мир отошли из этой жизни. И вот эта молитва об усопших является, повторюсь, таким долгом любви христиан, ныне совершающих свое земное служение.

Димитриевская родительская суббота была установлена в XIV веке в связи с определенным историческим событием. Шла освободительная война. Можно вспомнить битву на Куликовом поле, где погибло очень много воинов. И православная Церковь положила таким правилам осенний период - каждый год родительская суббота выпадает на разное число календарного месяца. Совершались молитвы о погибших защитников Отечества. Но впоследствии границы тех, о ком молятся, были расширены, и стали поминаться прочие члены Церкви, которые отправились в загробный мир. И Церковь наполняет  эти спокойные богослужения, обильным количеством песнопений и чтений, в которых возносится прошение к Господу, чтобы Он и сгладил те или иные несовершенства, грехи человеческой души, которые, может быть, не были заглажены во время жизни, не были исповеданы по той или иной причине. И Церковь молится. Самое частотное словосочетание: упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего. И тут мы можем увидеть употребление слова усопший - уснувший, на время уснувший, чтобы снова проснуться и восстать к новой жизни. И поминаются члены Церкви, которые во время земной своей жизни исповедовали православную веру, старались следовать заповедям, которые предложил Господь Иисус Христос.

А какова посмертная участь усопших людей, которые жили вне церковной ограды, может быть, исповедовали другую религию, жили в другом народе, мы и поговорим в рамках отдельной радиопередачи.

Антоний Афанасьев

Теги: #православие #родительская суббота
Источник: Псковская Лента Новостей
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