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Хор Свято-Тихоновской православной гимназии стал лауреатом Патриаршего международного фестиваля «Песнопения Христианского мира»

Фото: сайт Храма Христа Спасителя, http://new.xxc.ru/

Хор Свято-Тихоновской православной гимназии принял участие в VII ежегодном благотворительном гала-концерте «Рождественские песни народов мира», проходившем в Храме Христа Спасителя в Москве, Патриаршего международного фестиваля «Песнопения Христианского мира».

19 января в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялся VII ежегодный благотворительный гала-концерт «Рождественские песни народов мира» Патриаршего международного фестиваля «Песнопения Христианского мира», в котором приняли участие псковские гимназисты.

В ноябре прошлого года обучающиеся Свято-Тихоновской православной гимназии стали лауреатами Патриаршего конкурса «Песнопения Христианского мира», в связи с чем коллектив был приглашены в Москву для участия в благотворительном гала-концерте.

Ключарь Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев обратился с приветственным словом к участникам и гостям Патриаршего фестиваля и провел церемонию награждения дипломами от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла лауреатов конкурса «Рождественские песни народов мира», в числе которых был награжден дипломом лауреата I степени в номинации «Хоровое пение» и хор Свято-Тихоновской православной гимназии города Пскова. Художественный руководитель хора - Татьяна Зимарская.

Как сообщается на сайте Храма Христа Спасителя, в рамках концерта хор гимназии исполнил три песнопения: рождественский кант «Бог Израилев» в обработке А. Закревского, рождественскую колядку «Бог народывся» и «Во Царствии Твоем» Д. Христова (солистка - Дарья Палютина).