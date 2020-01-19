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Празднование Татьяниного дня в Пскове традиционно началось с Божественной литургии. ФОТО

25 января православные верующие вспоминают святую мученицу Татиану — именно в этот день отмечают свой праздник студенты, покровительницей которых она является.

В этом году Божественная литургия и молебен прошли в церкви Успения Божьей Матери с Полонища в Пскове. Об этом сообщает пресс-служба ПсковГУ.

Татиана родилась в знатной римской семье тайных христиан и посвятила себя служению церкви. Во времена гонений истязаниями ее пытались заставить отречься от веры. В ее житии описано много чудес, произошедших во время пыток. Например, говорится про восьмерых мучителей, которые, поразившись ее стойкости, попросили прощения, после чего увидели за спиной святой Татианы ангелов и всем сердцем уверовали в Христа. Трижды она силой веры и слова рушила храмы. Мученицу не обжег огонь, в который ее бросили, а лев на арене лишь лизал ее ноги. В конце концов за непослушание ее все же казнили.

Фото пресс-службы ПсковГУ