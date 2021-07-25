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ПЛН-ТВ: Молебен в день встречи ковчега с мощами Александра Невского в Пскове

Молебен в день торжественной встречи ковчега с мощами святого благоверного князя Александра Невского прошел в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Богослужение возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В Троицком соборе мощи будут находиться в течение всего дня:

11.00 – 18.00 - пение акафиста по череде. Поклонение мощам;

18.00 – 19.20 - вечернее богослужение;

19.20 – 21.30 - пение акафиста по череде. Поклонение мощам.

Завтра жители города смогут поклониться святыне в воинском храме святого князя Александра Невского. На следующий день, 30 июля, ковчег с мощами почитаемого святого отправятся в Печоры и Порхов. 31 июля и 1 августа мощи будут находиться в Свято-Вознесенском соборе города Великие Луки, после чего отправятся в Тверскую область.