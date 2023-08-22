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Праздничная литургия началась в Псково-Печерском монастыре. ВИДЕО

Литургия на Михайловской площади Псково-Печерского монастыря началась сегодня, 28 августа, в день Успения Божией Матери и празднования 550-летия обители, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На празднование собрались тысячи православных верующих. После литургии, возглавляемой митрополитом Псковским и Порховским Тихоном, начнется традиционный крестный ход.

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Успенский Псково-Печерский монастырь - один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нём пещерами, называемыми "Богом зданными" (то есть созданными Богом). В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Богородицы, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается годом основания монастыря. Холм, в котором находятся Успенская церковь и Богом зданные пещеры, называется Святой горой.

Монастырь ни разу за всю свою историю не закрывался. В межвоенный период (с февраля 1920 года) находился в пределах независимой Эстонии.