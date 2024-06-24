Церковь / Новости епархии

Урожай огурцов к братской трапезе собрали в Псково-Печерском монастыре

Урожай огурцов к братской трапезе собрали в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Псково-Печерского монастыря

«Новый урожай к братской трапезе. С началом Петрова поста!» – написали в монастыре.

Петров и Павлов (Апостольский) пост раньше называли постом Пятидесятницы. О церковном установлении этого поста упоминается в постановлениях апостольских: «После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти».

Пост начинается в понедельник, ровно через неделю после Дня Святого Духа, следующего за Троицей. Другими словами, на 57-й день после Пасхи. Петровский пост установлен в память первоверховных апостолов Петра и Павла, которые постились, подготавливая себя для Евангельской проповеди.

Длительность Петрова поста зависит от дня празднования Пасхи: самый продолжительный пост может длиться шесть недель, а самый короткий — восемь дней.