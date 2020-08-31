Церковь / Партнеры и проекты

Талабы и святыни Петербурга: куда съездить осенью с «Вольным странником»

Паломническая служба «Вольный странник» разместила расписание ближайших поездок.

Расписание:

Талабские острова (6, 13, 20, 27 сентября) - 1 день

Никандрова пустынь (20 сентября, 7 октября) - 1 день

Александро-Свирский монастырь. Старая Ладога. (3-4 октября) - 2 дня

Святыни Санкт-Петербурга (24 октября) - 1 день

«Посмотрим, поразмышляем, почитаем; или по следам героев книги митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые»: 18-20 сентября, 9-11 октября.

Ознакомиться с информацией, стоимостью, программой, а также забронировать поездку, можно на сайте https://vstrannik.ru/ и по телефонам: +7 921 703-03-33; 233-662; 233-663.