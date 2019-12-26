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Белый цветок в окне: великий человек народа сето

Архимандрит Тихон (Секретарев).

В день памяти архимандрита Тихона (Секретарева) на мероприятии в Паломническом центре Псково-Печерского монастыря представители народа сето рассказали, что для них значит этот человек.

Почтить память бывшего отца-настоятеля Псково-Печерского монастыря в 65-ю годовщину со дня его рождения в Печоры приехали кандидат исторических наук, сотрудник Эстонского национального музея Маре Пихо и сетоский король Ааре Хырн.

Ааре Хырн рассказал, что впервые увидел отца Тихона на богослужении во время праздника Успения Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре. А потом познакомился с отцом-настоятелем поближе, когда тот приезжал в Обинитсу (это деревня в эстонской волости Сетомаа) на столетие тамошнего православного храма и освещал заложенный в честь этого события памятный камень.

По словам сетоского короля, отец Тихон всегда был очень внимателен к сето, с сочувствием относился к непростой судьбе этого разделённого народа и всячески поддерживал представителей народа сето как в России, так и в Эстонии.

Когда отца Тихона не стало, Ааре Хырн приехал в Псково-Печерский монастырь и увидел в открытом окне одной из келий белые розы. Он говорит, что тогда ещё не знал, где находилась келья отца-наместника, но подумал, что это наверняка та самая келья, потому что отец Тихон был прекрасен и чист душой, как эти белые цветы. «Он навсегда останется в памяти народа сето таким светлым человеком».

Маре Пихо также рассказала, что её всегда удивляло, как много на богослужениях в Псково-Печерском монастыре молодых людей, которые стремились постичь иную, более духовную, жизнь даже в самые трудные для Церкви атеистические времена. Маре считает, что всё дело в псково-печерских старцах. Например, однажды на экскурсии в Троицко-Сергиевой лавре она видела, как архимандрит Тихон вышел из храма после богослужения. По словам Маре, он был всё ещё настолько погружён в молитву и пребывал в такой глубокой задумчивости о Боге, что окружающие не посмели его потревожить или чем-то отвлечь.

Маре сказала, что отец Тихон, безусловно, относится к плеяде выдающихся наместников Псково-Печерского монастыря, благодаря которым обитель выстояла в самые суровые времена и ни на день не закрывалась на протяжении нескольких веков.

Её восхищает, что один из предшественников отца Тихона, архимандрт Алипий (Воронов) имел дерзость объяснять советским чиновникам, что в 30-е годы Псково-Печерский монастырь выжил благодаря Эстонии. Это был «великий борец», говорит Маре и таким же борцом, по её словам, стал отец Тихон (Секретарёв), который не только сделал «всё возможное и невозможное» для Псково-Печерского монастыря, но ещё вдобавок обратил своё внимание на местных жителей народа сето.

Сето, говорит Маре, всегда были очень религиозны, и отец-настоятель эту их национальную религиозность всячески поддержал и помог перенести в XXI-й век. Тем самым, считают представители народа сето, архимандрит Тихон продолжил дело легендарного игумена Псково-Печерского монастыря преподобномученика Корнилия, который крестил этот маленький финно-угорский народ, когда тот нашёл себе на псковской земле приют, спасаясь от католических гонений.

В начале XIX века часть народа сето переехала в Сибирь в связи со столыпинскими реформами. По словам Маре, архимандрит Тихон очень переживал за сибирских сето и горячо поддержал их стремление построить себе если не православный храм, то хотя бы часовню.

И эта его мечта наконец-то осуществилась. В наступившем году жители деревни Хайдак Красноярского края, которая будет праздновать своё 120-летие, наконец-то начали возводить часовню, и на её открытии, не сомневается Маре, будет сказано немало тёплых слов про отца Тихона.

Маре Пихо верит, что архимандрит Тихон (Секретарёв) когда-нибудь обязательно будет канонизирован как духовный продолжатель дела Корнилия. Но народ сето, утверждает она, уже и без того глубоко почитает бывшего отца-настоятеля Псково-Печерского монастыря. Ведь каждый сетоский школьник знает его имя, потому что «в истории сето отец Тихон – это великий человек».

Елена Немирова

Фото: Творческий клуб «Феникс»