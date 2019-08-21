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Культура

Центральная библиотека Пскова приглашает в День российского кино на полнометражку Рустама Хамдамова

25.08.2019 20:32|ПсковКомментариев: 0

Центральная городская библиотека Пскова приглашает на просветительскую программу «Кинотекст», посвященную 75-летию культового российского режиссера, сценариста, художника Рустама Хамдамова и 100-летию со дня основания ВГИКа. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом учреждении, мероприятие пройдет 27 августа: в День российского кино. По адресу: улица Конная, 6. Начало - в 18.00.

«В этот вечер пройдет показ  фильма «Мешок без дна» со Светланой Немоляевой, Аллой Демидовой и Анной Михалковой в главных ролях.  Это первый полнометражный фильм Рустама Хамданова за последние 14 лет», - отметили в учреждении.

Кроме того, в библиотеке добавили, что фильм основан на новелле одного из первых японских модернистов  Рюноскэ Акутагавы «В чаще леса», киноманы помнят  некогда культовый фильм «Расемон» знаменитого японского кинорежиссера Акиры Куросавы, сделанный по этой же новелле, Хамдамов предлагает зрителю свою версию, свое прочтение этого мистического текста.

Напомним, «Мешок без дна» Рустама Хамдамова - сюрреалистическая стилизация под старый русский кинематограф. Это кино, где эстетика является самоцелью,  сложная и многоуровневая работа, представляющая собою нескончаемую вереницу цитирований: тут есть отсылки к картинам Ивана Билибина, Виктора Васнецова и Михаила Врубеля, а также Джорджо Моранди, к фильмам Жана Кокто, Луиса Бунюэля, Орсона Уэллса, Пьера Паоло Пазолини, к книгам Ролана Барта, Хорхе Луиса Борхеса и многих других. Это кино, вбирающее в себя множество смыслов и обретающее большое количество пространств. Это фильм без «дна», это новый кинематографический бриллиант Рустама Хамданова, человека глубокой тайны»,  - так написали  кинокритики после премьеры фильма, которая состоялась в России 18 января 2018 года.

На программе ожидаются специальные гости - российский режиссер, член Европейской Киноакадемии Дмитрий Месхиев и заслуженный художник России Александр Стройло. Предусмотрено обсуждение фильма и восточный чай с лавровым листом.

Теги: #библиотека #кино #Центральная библиотека Пскова #библиотека на Конной
Источник: Псковская Лента Новостей
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