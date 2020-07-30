Культура

Усадьбу в Волышово оградят от устроителей свадеб и «диких» туристов

Ограждение будет установлено на объекте культурного наследия федерального значения «Усадьба «Волышово» в Порховском районе. Об этом рассказал и.о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в программе «Гайд-парк» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Как сообщил чиновник, в настоящее время остро стоит вопрос о необходимости проведения противоаварийных работ: нельзя допустить, чтобы объекты, в том числе главная усадьба, где отсутствует крыша, уходили «в зиму». По словам Вадима Нэдика, ведется работа и с лепниной: на данный момент она в основном своем объеме аккуратно снята и передана на хранение в Порхов, в музей. Сейчас уже согласовано снятие остатка лепнины площадью 6-8 кв.м. Ее также передадут в музей на сохранение.

«Временная кровля - это главное, то, что мы хотим сделать в этому году, - подчеркнул и.о.председателя комитета. - Сейчас надеемся на то, что АНО «Возрождение ОКН Пскова и Псковской области» будут проведены первоочередные работы. Кроме того, естественно, мы будем закрывать оконные и дверные проемы». Как объяснил Вадим Нэдик, эта необходимость вызвана в том числе нездоровым интересом со стороны посетителей проникнуть на закрытую территорию.

По словам чиновника, в его адрес часто поступают звонки с объекта с жалобами на устроителей свадеб, которые устраивают фотосессии в Волышово, привозят туда в числе гостей маленьких детей, которые бегают под провисшими фрагментами кровли с риском для жизни. Вадим Нэдик заметил, что от вопросов о том, кто использует Волышово в своих свадебных проектах, организаторы подобных фотосессий просто уклоняются.