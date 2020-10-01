Культура

В Пскове стартовал прием заявок на конкурс «Чернильница»

Псковичей приглашают принять участие в ежегодном городском конкурсе молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре, конкурс проводится в несколько этапов.

С 1 по 18 октября - время приема заявок. Потом для участников, прошедших предварительный отбор, состоится мастер-класс и в начале ноября – церемония объявления и награждения победителей. Кроме того, творческие работы участников будут опубликованы в традиционном одноименном сборнике, а конкурсанты-поэты примут участие в записи аудиокниги.

Конкурс проводится по трем основным номинациям: авторские стихотворения, чтецы и писатели. Тема этого года – «Литературная лихорадка».

Номинации авторских стихотворений:

«Сознание своей болезни и готовность лечиться есть уже начало исцеления» - стихотворения, в основу которых легли раздумья о смысле жизни или о вечных человеческих ценностях. Философская лирика.

«Кто жизни жаждет — будет жить!» - стихотворения на тему «Экспериментальная поэзия» (это может быть белый стих, использование авторских слов и нестандартных строк и т. д.)

«Болезнь любви неизлечима!» - стихотворения на тему «Любовная лирика».

«Город, который забыл, как дышать» - стихотворения на тему «Городская лирика» (городские лица – портреты, определенные места в городе, жизнь городская в целом и т. д.).

В остальных номинациях тематика произведений может быть любой.

Принять участие в конкурсе могут учащиеся школ, студенты профессиональных училищ, студенты высших учебных заведений, работающая молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Подробнее с правилами и условиями можно ознакомиться в положении.