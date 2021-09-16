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Культура

Фестиваль короткометражного кино пройдет в Пскове

16.09.2021 19:30|ПсковКомментариев: 0

Областной фестиваль короткометражного кино «Киномания на Великой» пройдет в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре. 

В этом году фестиваль будет состоять из трех масштабных блоков: кинопоказов, киношколы и непосредственно конкурса.

Так, в Пскове уже прошли два кинопоказа короткометражных фильмов молодых авторов из Пскова и других городов, которые в разные годы принимали участие в конкурсе «Киномания» и в международном фестивале короткометражного авторского кино «Киномания на Великой». Теперь организационный комитет фестиваля приглашает организации Псковской области провести киновечер на своих площадках. Для того, чтобы получить более подробную информацию, необходимо написать куратору фестиваля.

Следующим этапом фестиваля станет киношкола, где все желающие в возрасте от 14 до 35 лет смогут пройти бесплатные курсы по режиссуре, сценарному мастерству, съемке и монтажу. Обучать участников киношколы и курировать ход съемки их короткометражных фильмов будут профессиональные представители кино- и медиа-отрасли. О старте приема заявок на обучение будет размещена информация в группе фестиваля. Принять участие в обучении сможет молодежь Пскова и Псковской области: обучение пройдет как в очном, так и в онлайн-формате.

«Мы надеемся, что прохождение образовательной программы даст участникам киношколы достаточное количество знаний и большую мотивацию, чтобы снять свой первый короткометражный фильм», - рассказала куратор киношколы Надежда Иванова.

Ключевым этапом фестиваля станет сам конкурс. Принять в нем участие могут молодежные кино-, теле-, медиа-кружки и студии или отдельные кинолюбители – профессионалы и новички. Организаторы подготовили для участников три номинации: игровое кино, документальное кино и социальный ролик. Более подробная информация о номинациях и требованиях к работам также будет размещена на информационном ресурсе конкурса.

«Этим фестивалем хочется дать возможность ребятам со всей области попробовать себя в мире кино, попробовать что-то новое для себя. Кино - это то, что может помочь поделиться своим мнением, своими идеями со всем миром!» - подчеркнула организатор фестиваля Марина Костюк.

Теги: #кино #киномания #молодежный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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