Культура

Открытки 60-х годов с изображением Великих Лук опубликовали в соцсетях

Комплект открыток 1956 года с изображением Великих Лук опубликовали в группе «Великолукское городское краеведческое общество» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее из коллекции Владимира Орлова / «Великолукское городское краеведческое общество»

«Комплект открыток 1956 года. Великие Луки пока еще областной центр», - написал член Союза краеведов России, член Великолукского краеведческого общества, член общественного совета по вопросам историко-культурного наследия при комитете культуры администрации города Великие Луки, Почетный гражданин города Великие Луки Владимир Орлов, комментируя опубликованные фотографии.

Напомним, Великие Луки были административным центром Великолукской области Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в период с 22 августа 1944 года по 2 октября 1957 года. Как сообщает «Википедия», в тот период существовал Великолукский областной комитет КПСС.