Культура

Артисты псковского цирка выступили на арене в Твери

Псковский цирк принял участие в XIV Межрегиональном фестивале любительских цирковых коллективов «Праздник нашего детства». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова, на арене Тверского государственного цирка за победу боролись любительские цирковые коллективы из более чем 40 субъектов страны.

Псковские артисты цирка представили два номера – антипод «Ярмарка» и эквилибр на катушках «Чарли Чаплин» (Егор Табунщиков).

По итогам конкурса Егора Табунщикова наградили дипломом I степени в категории 10-13 лет. Для него это был первый выход в манеж.

Лауреатами I степени в смешанной категории стали исполнители номера, посвященного красочному русскому гулянию.

Обе постановки вошли в программу гала-представления, где были показаны самые яркие цирковые номера фестиваля.

Организатором фестиваля выступил Тверской областной Дом народного творчества совместно с Государственным Российским Домом народного творчества имени В. Д. Поленова и при содействии филиала Росгосцирка «Тверской цирк».