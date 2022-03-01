Культура

Памятный знак судной грамоте установят в Пскове

Памятный знак, посвященный 625-летию Псковской судной грамоты установят в Пскове. Об этом сообщил заместитель главного архитектора Псковской области Борис Хохлов в ходе совещания сегодня, 18 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Архитектор продемонстрировал варианты внешнего вида памятника и отметил, что место для его установки пока не выбрано окончательно. По его словам, для этого рассматривался сквер народовластия, а также площадки около зданий Псковского областного суда и регионального Арбитражного суда.

В настоящее время вопрос места установки знака находится в стадии обсуждения. В приоритете - зона около Арбитражного суда на улице Свердлова в Пскове. Находящийся рядом со зданием суда памятник точно будет ухоженным, подчеркнул Борис Хохлов.

Глава администрации Пскова Борис Елкин выступил с предложением установить знак на улице Герцена, в парке Строителей.

«Эта зона сейчас не пустая, но хорошо подойдет для сквера, посвященного памятному событию», - оценил Борис Елкин.

Кроме того, к 625-летию Псковской судной грамоты планируется изготовить памятную медаль, на которой будет изображена книга.

Напомним, Псковская судная грамота - памятник русского права XV. Она состояла из 120 статей, 108 из которых были приняты в 1397 году, остальные же были приняты позже по решению вече. Псковская судная грамота издана на вече в лето 1397 году по благословению попов всех 5 соборов.