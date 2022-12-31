Культура

Виртуальную выставку «Пушкин и заяц» открыл музей-заповедник «Михайловское»

Ко дню рождения замечательного графика Энгеля Насибулина (4 января 1934 — 3 июня 2020) Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» в рамках проекта «Музейные коллекции» открыл в своих официальных сообществах в социальных сетях небольшую выставку работ мастера.

Энгель Насибулин. Пушкин и заяц. Из собрания «Михайловского»

Пушкин и его герои стали главной, практически единственной в последние годы темой в творчестве Энгеля Насибулина, подчеркнули в музее. Среди произведений поэта, к иллюстрированию которых он обращался, а затем вновь и вновь возвращался — «Евгений Онегин» и «Борис Годунов», «Граф Нулин» и «История села Горюхина», «Арап Петра Великого» и «Медный всадник», михайловская и болдинская лирика, лицейские стихотворения. Иллюстрации, равно и портреты Пушкина, выполненные Энгелем Насибулиным, чрезвычайно нестандартны; они далеки от классического канона и часто изобилуют неожиданными деталями.

Для цифровой выставки ко дню рождения художника, и памятуя о том, что наступивший 2023-й в восточных календарях значится годом зайца (кролика, кота), в музее выбрали графические листы, на которые «заскочил» этот шустрый зверёк.

Энгель Насибулин. Февраль. Из собрания «Михайловского»

Напомним, что жизнь и работа петербургского графика, книжного иллюстратора и скульптора неразрывно связаны не только с творчеством первого русского поэта, но и с псковскими пушкинскими местами. Энгель Насибулин много и плодотворно сотрудничал с «Михайловским». Две книги, проиллюстрированные им и увидевшие свет силами музея-заповедника — «Сказы о Сямёне Стяпановиче Гейченка и его служении Александру сыну Сергееву Пушкину» и «Дневник Ивана Игнатьевича Лапина» — включены в свод российских книжных памятников. Неизменным успехом пользовались и многочисленные выставки работ Энгеля Насибулина из коллекции Пушкинского Заповедника.

В конце своей жизни бóльшую часть года художник жил в пушкиногорской деревне Петровское, близ мемориальной усадьбы Ганнибалов. Здесь же в 2006 году он поставил обетную домовую часовню во славу Святого Николая (освящена отцом Георгием Мицовым, настоятелем храма в Теребенях), расписав её «…полуиконами-полурисунками, где и Пушкин мелькает». По указанию Энгеля Насибулина его прах захоронен именно в этой часовне.