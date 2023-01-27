Культура

«Михайловское» информирует о режиме работы после 31 января

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 31 января, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, равно и во всех выставочных залах Научно-культурного центра — санитарный день. Гости заповедника при этом свободно и как угодно долго могут гулять по паркам Михайловского, Петровского и Тригорского, уточнили в музее.

Санитарный день в Тригорском. Кресло Вульфа. Фото сотрудника музея-усадьбы Сергея Пинчука со страницы Пушкинского заповедника в соцсети «ВКонтакте».

С 1 февраля Пушкинский заповедник возобновит приём посетителей. Гостей будут принимать по «зимнему» расписанию: с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме понедельника, во всех мемориальных усадьбах и в те же часы со среды по воскресенье — в музейном комплексе в деревне Бугрово. В праздничный день 23 февраля (это четверг) «Михайловское» также будет открыто.

В заповеднике также напоминают о том, что 10 февраля (в нынешнем году это число выпадает на пятницу) — День памяти Пушкина. Вход в музеи без экскурсии для всех индивидуальных посетителей в этот день — бесплатный.