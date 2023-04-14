Культура

Псковские музейщики «разгадали» характер купца Поганкина

Сотрудники Псковского музея-заповедника Татьяна Ершова и Алексей Яковлев в рамках 68-го семинара «Археология и история Пскова и Псковской земли» рассказали о результатах археологических исследований Поганкиных палат в 2019 году. На основе полученных данных историки сделали немало интересных предположений, в том числе о личности самого Сергея Поганкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Например, использование современных технических средств в палатах может говорить не только о высоком достатке их хозяев, но и в целом о передовых взглядах владельцев. В помещении были построены редчайшие по своей конструкции санитарно-гигиенические отхожие места. Раскопки показали, что при покрытии крыши использовалась S-образная красная плитка, при строительстве применялось сплошное застекление окон, на что указывают находки свинцовых переплетов и оконных стекол. А в комнатах печи были украшены изразцами.

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«Некоторые артефакты проливают свет на занятия и привычки обитателей палат. Так были найдены торговые пломбы и пломба-печать с государственным гербом Англии времени Карла II. Обнаруженные два письменных прибора и книжные застежки могут свидетельствовать о ведении приходно-расходных книг», - отметили в музее-заповеднике.

Из раскопа происходит большое количество фрагментов стеклянной фарфоровой и фаянсовой посуды голландских типов, в том числе, сосуд так называемой «рейнской керамики» с золочением. На условной половине сына Сергея Ивановича была найдена огромная коллекция голландских трубок (около 1000 единиц). Известно, что белоглиняные голландские курительные трубки были предметом массового европейского экспорта в Россию петровского времени.

«Сергей Иванович был одним из самых ярких представителей псковского купечества, который достиг высшей точки в своем продвижении по социальной лестнице, пройдя путь от огородника до купца гостиной сотни, – поясняют авторы доклада. – Анализируя артефакты, найденные в раскопе, мы можем представить его как делового человека: грамотного, интеллектуального, с широкими передовыми взглядами».

В музее отметили, что археологические исследования 2019 года дали возможность получить новые сведения по истории строительства, планировочной структуре Поганкиных палат, о быте и личностях их обитателей.