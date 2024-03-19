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Весенний отдых в Изборске

02.04.2024 13:42|ПсковКомментариев: 0

Наступает долгожданная весна, пробуждается природа, а вместе с ней – желание людей путешествовать, узнавать новое и любоваться красотами необъятной родины. В музее-заповеднике «Изборск» уже готовы к встрече гостей – здесь открыты удивительно яркие и разнообразные выставки, проводятся увлекательные мастер-классы и шумят Словенские ключи. Чем удивит и порадует туристов весенний Изборск, узнавал корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 

Яркие краски воспоминаний

Весна – самое переменчивое время года на Северо-Западе. Бывает, еще пару минут назад ты любовался изборскими далями на прогретом солнцем Труворовом городище, а уже ищешь, где бы укрыться от накрапывающего дождя. В случае внезапной непогоды в Изборске есть, где провести время. В первую очередь это просторный и современный выставочный зал, экспозиция которого обновляется несколько раз в год.

До 5 мая гости музея-заповедника могут увидеть в выставочном зале экспозицию «Связь поколений». Ее подготовили РОСИЗО и Союз художников России. Картины, запечатлевшие разные этапы жизни человека – от младенчества к нежной юности и, через невзгоды и боль утрат, к старости.

 

На каждой из картин посетители увидят что-то близкое, знакомое и понятное (хотя, казалось, давно забытое). Это селянка, которая развешивает постиранное белье, занятые в огороде старушка и ее дочь, яркие и полные жизненной силы глаза ветерана войны, интерьеры типичной комнаты прошлого столетия и первое появление лампочки в деревне.

Внутри круговой экспозиции-зеркала нашей жизни – еще одна небольшая, пейзажная. Главной звездочкой этой площадки стала картина Александра Лактионова «Тишина». Очень кстати рядом с ней поставлены скамейки – они так и манят разделить с юной девушкой на полотне момент спокойствия и единения с природой.

Кстати, «Связь поколений» прослеживается и в выборе художников – от мастеров прошлого века (Александр Дейнека, Петр Оссовский) к современным мастерам (Мурат Анаев). Рассмотреть каждый шедевр можно совершенно бесплатно – вход на выставку свободный.

Тютчев и зюнгорские зайсаны

А что вы знаете о Федоре Тютчеве? Большинство из нас, скорее всего, помнят пару его стихотворений о весне из школьного учебника. Оказывается, он был не только достаточно известным поэтом, но и выдающимся дипломатом. О вкладе Тютчева в развитие международных отношений, а также о самых интересных фактах истории дипломатии расскажут еще две выставки музея-заповедника «Изборск» - «Служить России словом и душой…», организованная совместно с музеем-заповедником «Овстуг», а также «История российской дипломатической службы», открытая при содействии Псковского представительства МИД России.

 

Перед посетителями разворачиваются загадочные иероглифы грамоты зюнгорских зайсанов, яркая американская грамота, документы времен Петра I и Александра II. Среди документов есть и важнейший, оказавший влияние на историю Изборска Ништадтский мир – после его заключения границы России отодвинулись на запад, и звание главного пограничного форпоста от Изборска перешло к Печорам.

Увидеть копии знаменательных документов эпох и узнать, в каких костюмах надлежало ходить российским дипломатам в Европе и их женам гости могут на стенах крепости и в доме купца Белянина. Кстати, здесь же воссоздана гостиная купца второй половины XIX века, в ней находятся репродукции картин Николая Рериха, которые художник писал в Изборске и на которых угадываются очертания изборской крепости.

Вошедшие в историю изборяне

На втором этаже дома разместилась экспозиция, рассказывающая о богатом на события XX веке в истории Изборска. Она рассказывает о времени, когда часть печорских земель входила в состав Эстонии, но в Изборске активно работало местное русское общество. На память о том периоде остались не только предметы быта, но и фотографии, афиши представлений и даже подлинные газеты.

 

Рядом – история Великой Отечественной войны и роль изборян в ней. Особым экспонатом этой части дома стала «Книга памяти», которая хранит подвиги местных жителей, стоявших на защите родины в разных уголках Советского Союза, в том числе – и в блокадном Ленинграде.

По словам сотрудников музея, экспозиция о годах Великой Отечественной войны пополняется благодаря местным жителям – многие приносят в музей платья своих бабушек, фотографии и памятные вещи. Посмотреть на них люди возвращаются вместе с родственниками из других городов к 9 мая. Такова традиция.

Отражение современности

Наша непростая современность нашла отражение в выставке «Израненная земля Донбасса» в Доме купца Анисимова. Художники Алексей Крюков и Максим Фаюстов с 2014 года собирали зарисовки во время командировок на Донбасс.

Отражение жизни бойца в современном искусстве часто интересует участников СВО, которые в отпуске приезжают в Изборск вместе с семьей, заметили в музее. Особое внимание гостей привлекает интерактивный экран, на котором можно изучить плакаты с выдержками из истории территорий ДНР и ЛНР. Подборку исторических фактов для выставки в форме мультимедийного проекта «Изборску» предоставил Музей современной истории России.

Выставка будет работать до 17 апреля.

Музейная сказка для детей и взрослых

Совершенно особенные выставки и программы в музее приготовили для юных гостей. Самую популярную программу «Родная сказка» для детей проводят в пространстве выставки народных игрушек (часто они служат живой иллюстрацией к сказке). Ребята слушают сказки, играют в старинные игры, поют и танцуют. Часто к ним присоединяются представители народа сето со своими сказками – в чем-то похожими на псковские, чем-то отличающимися, но, главное, объединяющими.

 

Рядом, в Доме купца Шведова, развернулась экспозиция народного быта. Узнав, как жили крестьяне и чем они украшали одежду, юные посетители музея могут сами проявить таланты на мастер-классе «Бойкая изборская набойка» и создать неповторимые орнаменты по старинным «рецептам».

Кроме того, местные мастерицы проводят занятия по копированию картин местного художника Павла Мельникова или Николая Рериха, письму акварелью, батику и валянию картин из шерсти. Каждый сможет выбрать занятие по душе.

Всё ещё впереди

Но самые главные сюрпризы ожидают гостей историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» впереди. 18 мая музей-заповедник вместе со всеми учреждениями культуры страны присоединится к проекту «Ночь музеев». В этот день гостей ожидает много экскурсионных и развлекательных программ, а также – возможность ночью прогуляться по территории древней крепости и даже спуститься к Словенским ключам.

 

Кроме того, в этом году музей «Изборск» отпразднует свой 60 день рождения. Музейщики вспомнят, как больше полувека назад экспозиции собирались на общественных началах, какой путь предстояло пройти до звания федерального заповедника, и, конечно, какие фильмы снимались в знакомых всем псковичам ландшафтах.

Следите за новостями!

Екатерина Мазепина

Теги: #Изборск
Источник: Псковская Лента Новостей
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