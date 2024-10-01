Общество

«Семейные ценности»: Секреты счастливого брака. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Семейные ценности», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 октября.

Как говорил Лев Толстой: «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Что делает семью счастливой, а что несчастной, как заранее распознать проблемы и как их решать? Нужно ли бояться разводов? Кто это – глава семьи, и с какими основными проблемами сталкивается современная традиционная семья?

Эти и другие вопросы ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко сегодня обсудили с педагогом психологом Оксаной Истоминой.