Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории»: Музей нон-стоп, «Судьба на гравюре» и Изборск на экране

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Изборские истории», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Главные темы:
- Город Трувора нон-стоп. В музее-заповеднике подвели итоги высокого туристического сезона.
- «Судьба на гравюре». В выставочном зале открылась выставка графики замечательного псковского художника Александра Шершнева.
- Ба! Знакомые всё виды! В Доме купца Белянина работает выставка «Изборская синематека».
Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?