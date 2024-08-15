Культура

Премьера арт-экскурсии «Псковский летописец» пройдёт в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и актёр театра и кино, лауреат международного конкурса «Овации», мастер художественного слова Михаил Драгунов завтра и послезавтра, 5 и 6 октября, приглашают всех желающих на премьеру литературно-поэтической программы «Псковский летописец».

Михаил Драгунов во время арт-экскурсии в Михайловском. Фото: Пушкинский заповедник

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта программа придумана и подготовлена Михаилом Драгуновым в знак благодарности литераторам и деятелям культуры, чьи имена навсегда вписаны в историю Пушкинского заповедника. Это, прежде всего, Валентин Курбатов, чьё 85-летие музей уже отметил в последних числах сентября и в начале ноябре выставками как в географически близком к Михайловскому Пскове, так и в дальних Иркутске и Калининграде.

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Вспомнит Михаил Драгунов на своей экскурсии и «реставратора всея Руси» Савву Ямщикова, и пушкиниста мирового значения Валентина Непомнящего, и выдающегося русского советского писателя Виктора Астафьева, со дня рождения которого в нынешнем мае исполнилось сто лет.

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Арт-экскурсия «Псковский летописец» пройдёт по парку мемориальной усадьбы «Михайловское» и, частью, в усадебном же выставочном зале «Льняной амбар», уточнили в музее. Расписание сеансов, возрастные рекомендации для слушательской аудитории и другую полезную информацию об этой литературно-поэтической программе можно найти на официальном сайте учреждения

В музее уточнили, что в октябре и в ноябре поклонники творчества Александра Пушкина и искусства Михаила Драгунова смогут побывать ещё на двух программах петербургского артиста, также в усадьбе поэта. Первая из них — литературно-поэтическая композиция «Друзья мои, прекрасен наш союз...» к лицейской годовщине — о стихотворении «19 октября», написанном в Михайловском, о приезде друзей — Пущина и Дельвига — к «ссылочному невольнику», о встрече Пушкина и Горчакова. Ожидаемо, назначена эта арт-экскурсия на 19 октября.

Вторая, завершающая осенний арт-сезон программа — «Поэзия, как ангел утешитель, спасла меня...», к 200-летию со дня приезда Пушкина в псковское родовое имение в ссылку — запланирована на 2 и 3 ноября.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» особо подчеркнули, что высоко ценят сотрудничество с Михаилом Драгуновым. Программы, которые он готовит и проводит в усадебных парках Михайловского, Тригорского и Петровского, неизменно пользуются популярностью у гостей Пушкинского заповедника: многие из посетителей, попав на такую поэтическую и, в то же время, познавательную прогулку, тотчас же находят возможность побывать и на других подобных встречах с замечательным актёром и чтецом, тем более он постоянно пополняет свой «экскурсионный репертуар» новыми и новыми разработками. Так, только в этом году жители и гости Святогорья смогли познакомиться с новыми программами, подготовленными к 275-летию со дня рождения Иоганна Вольфганга фон Гёте, которого так ценил Пушкин, и к 240-летию Дениса Давыдова — русского поэта, наиболее яркого представителя «гусарской поэзии» и мемуариста, героя Отечественной войны 1812 года, приятеля и адресата стихов Пушкина, а также на новой арт-экскурсии «Онегин жил анахоретом…» о жизни Пушкина в ссылке, о характерах людей и бытовых подробностях, окружавших его), на многих других.