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Общество

Эксперт рассказал, как обезопасить пенсионеров от телефонных мошенников

04.10.2024 13:34|ПсковКомментариев: 0

Телефонные мошенники не теряют сноровку и придумывают новые способы обмана. Одна из самых доверчивых и уязвимых категорий — люди пенсионного возраста. Старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин рассказал, как распознать телефонных мошенников, какие приемы они могут использовать в разговоре и как защитить старших родственников от неприятностей. 

Фото: МегаФон

«Если вам звонят под видом банка, сотового оператора, правоохранительных органов и просят совершить определенные действия – назвать код из СМС для авторизации в том числе в Госуслугах, озвучить ответ на контрольный вопрос, сообщить другую конфиденциальную информацию – не поддавайтесь. Сразу прерывайте звонок. Вы можете самостоятельно позвонить в организацию, от лица которой к вам обращаются и уточнить все интересующие вопросы», - отметил Борис Лопатин. 

С введением антифрод-решений, которые блокируют подменные номера, мошенники стали активно использовать мессенджеры — для убедительности в профиль добавляют логотипы банков или похожую символику других организаций. В разговоре мошенники могут обратиться по имени и отчеству и применить определенный скрипт разговора, чтобы завязать разговор.

Иногда мошенники звонят и пытаются провести транзакции по карте или получить доступ к личному кабинету в различных онлайн-сервисах, когда незаконным способом уже узнали личные данные. В таком случае им нужен код подтверждения, который может быть указан в смс-сообщении. «Никому не сообщайте эту информацию, она предназначена только для вас. Также запомните и объясните пожилым родственникам, что представители госструктур никогда не звонят гражданам в мессенджерах», - подчеркнул эксперт.

Мошенники могут позвонить и после первого гудка сбросить — это мошенническая схема, при которой злоумышленники провоцируют перезвонить на неизвестный номер. Таким образом, пока человек на линии, со счёта списываются деньги. Эксперт рекомендует не перезванивать на неизвестные номера.

Мошенники могут позвонить с незнакомого номера от лица близкого или знакомого человека или написать с просьбой перевести деньги. Эксперт советует не доверять и не переводить деньги незнакомцам. В такой ситуации лучше позвонить напрямую близкому человеку или людям, которые могут находиться рядом с ним, и узнать, действительно ли нужна помощь.

Иногда мошенники убеждают установить на смартфон специальные программы для удалённого управления устройством, чтобы «провести проверку». Их цель — получить доступ к приложениям, узнать реквизиты банковской карты, коды и пароли для подтверждения банковских операций, а также другие конфиденциальные данные.

Эксперт рекомендует объяснить пожилым родителям, бабушкам и дедушкам, что никогда не стоит следовать инструкциям незнакомых людей, никому нельзя сообщать по телефону свои личные данные, коды из смс-сообщений и электронных писем, пароли от банковских приложений и других онлайн-сервисов. «Научите возрастных родственников, что лучше всего сразу закончить такой разговор, или же вовсе не брать трубку и заблокировать неизвестный номер телефона», - призвал Борис Лопатин.

Теги: #пенсионеры #МегаФон
Источник: Псковская Лента Новостей
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