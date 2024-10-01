Общество

Психолог Оксана Истомина: Идеальная семья — это утопия

Идеальных семей не бывает, таким мнением поделилась педагог-психолог Оксана Истомина в рамках передачи «Семейные ценности» в эфире ПЛН-FM (102.6 FM).

По мнение эксперта, в традиционной семье есть определенные параметры, критерии, по которым можно сказать, что семья устойчивая и традиционная.

«Первое — это границы. У каждой семьи должны быть свои определенные границы. Второе — это иерархия. Она должна быть. На первом месте должен быть мужчина, если мы говорим о традиционной семье. Рядом с ним должна быть его супруга и дальше, пониже, уже идут дети. Причем у детей должно быть больше обязанностей, чем прав, до определенного возраста», - поделилась мнением Оксана Истомина.

Также в перечне обязательных критериев эксперт отметила, что у семьи должны быть свои традиции и устои.

На тему границ семьи Оксана Истомина привела пример того, когда семья живет с родителями. Таким образом границы этой ячейки нарушаются, а за ними нарушается и иерархия.

«Бабушки и дедушки встают в иерархии выше, соответственно, муж с женой перемещаются на позицию детей, у которых уже могут быть свои дети. А когда "дети" управляют детьми — получается не очень хорошая история», - объяснила психолог.

Также гостья студии отметила роль мужчины в формировании семьи.

«Мы теряем позицию мужчины в семье. Это очень важный момент. Потому что женщины стремятся выходить на первые позиции в жизни. Мне кажется, сакральное уважение к мужчине должно остаться в семье. Это показатель фундамента и стабильности в семье», - высказала свои предположения Оксана Истомина.