Культура

Пушкинский заповедник напоминает о «санитарном вторнике» в разгар бабьего лета

Всем, кто решил в последних числах сентября — пока стоит так называемое бабье лето — побывать в псковских пушкинских местах, Государственный музей-заповедник «Михайловское» напоминает, что завтра, 24 сентября, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, равно и во всех выставочных залах научно-культурного центра — санитарный день. Гости заповедника при этом свободно и допоздна могут гулять по паркам Михайловского, Петровского и Тригорского, особенно притягательным в эту пору, отметили в музее.

Андрей Мясоедов. Коряга у Тригорского. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Со среды, 25 сентября, работа усадеб в составе Пушкинского заповедника возобновится в штатном режиме. Однако туристов просят иметь в виду, что «Михайловское» продолжает поэтапный выход из графика, который вводили на время так называемого высокого сезона. В связи с этим с 1 октября все музейные объекты, по-прежнему, как и в предыдущие пять месяцев, будут открыты для посетителей ежедневно, без выходных, однако на дополнительные часы по субботам гостям рассчитывать уже не придётся. То есть, начиная со следующей недели, по субботам, как и в другие дни, музеи будут работать только до 18.00 (кассы — до 17.30).

В заповеднике также уточнили, что санитарный день в мемориальных музеях — вовсе не повод отменять гастрольное выступление театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. Напомним, что в минувшую пятницу, 2о сентября, труппа начала свои выступления в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», и именно на 24-е назначен один из самых «топовых» спектаклей петербургских актёров — «Горе от ума» по комедии А.С. Грибоедова.