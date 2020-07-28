Проблему обеспечения жителей Псковского района горячей водой решат в сжатые сроки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте, подводя итоги встречи с генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым и заместителем председателя правления «Газпромбанк» Александром Мурановым.
«Принципиально важным пунктом обсуждения стала ситуация в Псковском районе, где предприятие ЖКХ в стадии банкротства перестало обеспечивать жителей горячей водой, - отметил губернатор. - Проблема существенная, и разом ее не решить. Тем не менее, общим приоритетом установили возобновление работы котлов, а затем решение всех хозяйственных вопросов. Проблема в максимально сжатые сроки будет решена».
Михаил Ведерников рассказал, что благодаря выполнению Псковской областью всех принятых обязательств по погашению задолженности за газ (в настоящий момент существующий план перевыполняется почти на 1 млн), стороны вернулись к переговорам по возобновлению программы «Газпром детям», строительства котельной в Острове и использования механизма передачи газовых сетей в счет задолженности.
«Прежде всего, договорились о расширении программы газификации на 2021-2025 путем включения в нее дополнительно еще 8 тысяч абонентов по всей территории региона», - напомнил он.
Кроме этого, стороны обсудили возможность включения Псковской области в список пилотных субъектов, где будут реализовываться новые механизмы социально-ориентированной газификации.
Михаил Ведерников рассказал, что в рамках встречи был презентован проект технологической платформы по биллингу абонентов. «Псковская область стала первым российским субъектом, где эта идея была реализована, и в будущем она перерастет в общефедеральную программу», - добавил он.