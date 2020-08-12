Общество

Сергей Густов: Псковская область исполняет график погашения задолженности за газ

Псковская область исполняет график погашения задолженности за газ. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в ходе пресс-подхода по итогам совещания с губернатором Михаилом Ведерниковым 12 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сергей Густов напомнил, что график погашения задолженности с главой региона был подписан год назад. «Могу сообщить, что этот график исполняется. Это очень важно, что правительство региона взяло на себя повышенные, сложные обязательства, и с ними справляется», - подчеркнул он.

«Мы с Михаилом Юрьевичем шутим, что за газ выгодно платить, потому что это вернется в регион новыми газопроводами и спортивными площадками, совместными проектами. Здесь у нас общее взаимопонимание», - добавил Сергей Густов.