Общество

Новую платформу биллинга для абонентов «Газпром межрегионгаз» презентовали в Пскове

Новую технологическую платформу биллинга для абонентов «Газпром межрегионгаз» презентовали в Пскове 12 августа. Мероприятие посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Александр Муранов, а также руководители региональных компаний и партнеры.

«Не ошиблись в выборе региона»

Первым выступил глава региона Михаил Ведерников. Он напомнил, что у Псковской области сложились давние, конструктивные отношения с «Газпромом» и его структурами. «С «Газпроммежрегионгазом» мы уже достаточно давно и плодотворно сотрудничаем по направлению развития газификации Псковской области, реконструкции сетей и предоставлению максимально качественной услуги населению», - рассказал он.

С «Газпромбанком», отметил Михаил Ведерников, уже рассматриваются перспективные направления. «Обсуждаем возможность использования администрацией Псковской области электронной торговой площадки. Надеюсь, договоримся, и тоже начнем конструктивно сотрудничать», - сказал губернатор.

Фото: «Газпром межрегионгаз Псков»

«Особенно приятно, что Псковская область стала пилотным регионом для реализации проекта, который достаточно клиентоориентирован, делает все расчеты прозрачными и удобными», - отозвался о новой платформе губернатор.

Председатель правления АО «Газпромбанк» Александр Муранов обратил внимание на то, что была правильно выбрана пилотная зона для проекта - Псковская область. «Благодарны Псковской земле. Не ошиблись в выборе региона - получили сильный и хороший результат», - подчеркнул он.

«Пковский опыт нам здесь особенно важен», - продолжил директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. - И наша работа на Псковской земле продуктивна. Уверен, что в будущем общими усилиями мы сможем реализовать многие проекты. То, что сейчас реализовано в Пскове, это начало - первый кубик построения системы вместе с «Газпромбанком».

Говоря о технологической платформе биллинга для абонентов, Сергей Густов отметил, что созданная система является универсальным решением для расчетов за газ. «Наша задача - создать продукт, который будет основой развития региональных компаний. Новая система расчета является, на мой взгляд, первым шагом создания новой национальной платформы». - сказал он.

Сейчас среди абонентов «Газпром межрегионгаз» более 250 тысяч юридических лиц и свыше 30 миллионов физических. «Мы приняли решение о внедрении биллинговой платформы по результатам анализа ситуации с обращениями абонентов. Ежедневно нам поступает до 250 тысяч телефонных и электронных заявок», - уточнил Сергей Густов. По его словам, новая система позволит принимать правильные управленческие решения, а также сделать систему оплаты удобной и легкой для потребителей.

«Конечно, это невозможно без надежно работающих сетей передачи данных», - пояснил Сергей Густов и отметил, что сейчас вместе с новым партнером - ПАО «Ростелеком» - разрабатывается возможность развертывания специализированной сети передачи данных.

«Мы с компанией «Газпроммежрегионгаз» и в целом с «Газпромом» достаточно плотно начинаем сотрудничать - решаем государственные задачи совместно, - выступил представил ПАО «Ростелеком».

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Интеллектуальная система учета газа

Заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз» Денис Волков рассказал присутствующим об интеллектуальной системе учета газа (ИСУГ).

Ключевым элементом, по его словам, является широкомасштабное внедрение ИСУГ. «Что это такое? Это, прежде всего, три взаимосвязанных компонента. Собственно, сам прибор дистанционного поколения, в котором в обязательном порядке предусмотрен следующий набор функций: дистанционный управляемый подключающий клапан, к которому может быть подключен датчик загазованности, приведение показателей расхода газа к стандартным условиям, высокая защищенность от вмешательства в работу прибора учета, а также хранение данных на энергонезависимой памяти. Кроме самого прибора, это в обязательном порядке система телеметрии, а также система сбора и анализа данных потребления. Это тоже крайне важно, поскольку здесь должны быть задействованы элементы системы искусственного интеллекта», - пояснил Денис Волков.

Предполагается, что реализация проекта радикальным образом преобразует деятельность абонентской службы и в целом региональных компаний по реализации газа. Планируется решить и такую задачу, как повышение дисциплины потребления газа.

Денис Волков рассказал, что Мособлгаз внедрил уже порядка 200 тысяч таких интеллектуальных приборов. «И на опыте видно, что средняя глубина задолженности у населения после появления приборов с отключающим клапаном снизилась примерно в 6 раз. В зоне, где таких приборов нет, средняя глубина задолженности порядка 6-7 месяцев, а там, где они есть - месяц с небольшим. Соответственно, радикально снижается количество претензионно-исковой работы». - добавил он.

Клиентоориентированный сервис

Участники встречи также смогли удостовериться в том, что новая биллинговая платформа позволит абонентам «Газпром межрегионгаза» в «Личном кабинете» отслеживать в режиме онлайн показания счетчиков потребления природного газа, оплачивать счета, следить за статусом платежей и получать необходимые документы.

Таким образом, потребители смогут получать полноценное удаленное обслуживание, что особенно актуально в условиях коронавируса.

Для абонентов мобильное приложение «Личный кабинет» будет доступно одновременно на двух мобильных платформах. Обращения абонентов теперь рассматриваются в короткие сроки в режиме «единого окна». Кроме этого, абоненты смогут в режиме реального время увидеть свои начисления и платежи.

А для юридических лиц новая биллинговая платформа предлагает «Личный кабинет промышленного потребителя». Этот сервис позволит увидеть суточные расходы и статистику потребления, контролировать объемы по договорам и сроки поверки оборудования, посмотреть электронные версии первичных документов, договоров и доверенностей, метрологических актов. Также в этом личном кабинете представлен новый график неравномерности потребления.

Легко и удобно

В ходе пресс-подхода, состоявшегося по итогам совещания, Сергей Густов подчеркнул, что «Газпром межрегионгаз» стремится соответствовать новым реалиям. «Жизнь развивается, страна становится на цифровые рельсы. Надо, чтобы газ учитывался в реальном режиме времени, чтобы за газ было легко и удобно платить», - отметил он.

Кроме этого, Сергей Густов рассказал, почему Псковская область была выбрана в качестве пилотного региона. «В региональной компании «Газпром межрегионгаз Псков» сложился очень хороший коллектив «айтишников», людей, которые работают с потребителями. И это было предложение главы региона, чтобы пилотный проект был реализован здесь, в Пскове», - добавил он.

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В 2020 году новый проект реализуют еще в четырех регионах присутствия ООО «Газпром межрегионгаз»: Великом Новгороде, Самаре, Владимире и Ярославле. Завершение внедрения во всех компаниях Группы запланировано до конца 2021 года. Платформа будет интегрирована с государственной информационной системой (ГИС ЖКХ).

Михаил Синёв