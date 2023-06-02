Недвижимость

Фасады жилых домов будут создавать по новым правилам

Минстрой утвердил свод правил проектирования навесных фасадных систем для зданий, в том числе жилых домов. Об этом сообщили в ведомстве. Это популярная технология, которая позволяет застройщикам экономить на облицовке строений.

Раньше правила отсутствовали и для применения навесных фасадов требовалось пройти процедуру подтверждения пригодности, сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Также в Минстрое сообщили, что новый документ даст возможность сократить сроки проектирования и стройки.

«Системы позволяют обеспечить более разнообразный внешний вид зданий. Технология позволяет реализовать различные архитектурные идеи и решения», — приводят сообщение Минстроя «Известия».

Технология навесных фасадных систем позволяет застройщикам использовать разнообразные облицовочные материалы: природный камень, клинкерная плитка, кассеты из металла и многие другие, пояснили в ведомстве.

Среди девелоперов жилья вентилируемые навесные фасады стали чрезвычайно популярными в последнее десятилетие, сказала глава архитектурного бюро Mad Architects Мария Николаева.

Они придают зданиям «воздушность», визуальную легкость, выполняются в различных цветах, порой имеют нестандартную форму, отметил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Всё это позволяет делать облик городских кварталов более ярким и запоминающимся.

Ранее сообщалось, что аварийный кирпичный фасад дома №32 по улице Юбилейной в Пскове будет демонтирован.