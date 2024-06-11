«Гонки по вертикали»: прощание с Турчаком, сигналы Ведерникова и старт выборов. ВИДЕО

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о хоровом фестивале имени Гривского в Пскове

Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 11 июня

Раритетный «Москвич» нашли на дне Невы

Кондуктор сломала позвоночник при падении в автобусе в Псковской области