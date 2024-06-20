Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о положении дел в сфере детской медицины в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга о положении дел в сфере детской медицины в Псковской области, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Что представляет собой Псковская детская областная больница сегодня? Есть ли потребность в открытии новых корпусов? Сколько детей было госпитализировано в больницу с начала текущего года? Как коллективу детской больницы удается сделать так, чтобы маленьким пациентам было в больнице не просто не страшно, а еще уютно и интересно? Налажены ли у Псковской детской больницы связи с федеральными детскими центрами? Каковы дальнейшие планы по развитию больницы?

Об этом и многом другом расскажет и. о. главного врача Псковской Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев.

Трансляция завершена.