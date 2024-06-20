Общество

Фотофакт: От деревьев в центре Пскова остались только стволы

Обрезку деревьев провели во дворе дома №18 на Октябрьском проспекте в Пскове. Фотографии с результатом работ Псковской Ленте Новостей прислал очевидец.

«Это всё сегодня утром в угловом дворе на Октябрьском проспекте», - сообщил очевидец.

Ранее сообщалось, что ежегодно в Пскове приходится спиливать большое количество деревьев. Работа по восстановлению зеленого фонда ведется, однако по действующим нормативам сажать деревья не всегда можно в тех местах, где они росли до этого. Например, над инженерными коммуникациями.

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19 июня из-за сильного ветра дерево рухнуло на два автомобиля на улице Мирной в Пскове.