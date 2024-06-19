Политика

«Единая Россия» дала старт очному обучению второго потока участников кадрового проекта «ПолитСтарт»

Партия «Единая Россия» дала старт очному обучению второго потока участников кадрового проекта «ПолитСтарт». Модуль «Политический лидер» пройдут 50 победителей предварительного голосования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Фотографии: пресс-служба «Единой России»

Во втором потоке обучаются 10 участников спецоперации, те, кто оказывают помощь фронту, волонтёры, которые не один раз побывали в новых регионах с гуманитарной миссией, общественники, поддерживающие бойцов и их семьи.

«В этом году на очных занятиях много ветеранов СВО, почти каждый четвёртый. У нас уже есть опыт работы с такими кандидатами, многие из них стали депутатами. И мы горды тем, что они связывают свою работу с партией. Мало кто сравнится с ветеранами в упорстве, открытости к новому, желании научиться решать самые разные проблемы людей. Но непростая предвыборная борьба для них – это испытание. На учёбе мы сделаем всё, чтобы этот путь они прошли максимально эффективно», – подчеркнул директор Высшей партийной школы Роман Романов.

Для участников разработали специальную образовательную программу, включающую интерактивные лекции с участием ведущих экспертов Высшей партийной школы (ВПШ) – тренинги, на которых предстоит погрузиться в реальную практическую работу, разработку стратегии избирательной кампании с учётом существующей информационной повестки, электоральной ситуации в избирательных округах, попрактиковаться в предвыборных дебатах и публичных выступлениях.

Лекции проводят ведущие эксперты ВПШ, опытные и известные политологи, социологи, представители руководства «Единой России» – замсекретаря Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, член Высшего совета партии, сенатор Александр Карелин, председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, директор по политическому анализу «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, депутаты Госдумы и выпускники ВПШ, которые поделятся своими успешными практиками реализации выборных стратегий.

Занятия в Высшей партийной школе расширяют кругозор и дают опыт общения с коллегами, отметил участник СВО, руководитель «Боевого Братства» в Забайкальском крае Игорь Брик.

«В случае победы на выборах планирую помогать в решении вопросов участников СВО. А поскольку преподаю в школе предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" и технологию, буду поднимать вопросы образования, медицины, благополучия людей и их безопасности», – сказал он.

В свою очередь слушатель курса, участник СВО из Улан-Удэ Михаил Босхолов обратил внимание на то, что спикеры на «ПолитСтарте» очень тщательно подошли к структурированию и подаче информации.

«На курсе мы набираемся опыта и компетенций. Я участвую в муниципальных выборах, уже встречался с жителями своего округа. Пожелания у людей всегда предметные – сделать во дворе дорогу, ливнёвку, обновить фасады зданий, построить школы, больницы. Пришёл в "Единую Россию", потому что здесь есть все возможности помогать людям», – сказал он.