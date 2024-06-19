Партия «Единая Россия» дала старт очному обучению второго потока участников кадрового проекта «ПолитСтарт». Модуль «Политический лидер» пройдут 50 победителей предварительного голосования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.
Фотографии: пресс-служба «Единой России»
Во втором потоке обучаются 10 участников спецоперации, те, кто оказывают помощь фронту, волонтёры, которые не один раз побывали в новых регионах с гуманитарной миссией, общественники, поддерживающие бойцов и их семьи.
«В этом году на очных занятиях много ветеранов СВО, почти каждый четвёртый. У нас уже есть опыт работы с такими кандидатами, многие из них стали депутатами. И мы горды тем, что они связывают свою работу с партией. Мало кто сравнится с ветеранами в упорстве, открытости к новому, желании научиться решать самые разные проблемы людей. Но непростая предвыборная борьба для них – это испытание. На учёбе мы сделаем всё, чтобы этот путь они прошли максимально эффективно», – подчеркнул директор Высшей партийной школы Роман Романов.
Для участников разработали специальную образовательную программу, включающую интерактивные лекции с участием ведущих экспертов Высшей партийной школы (ВПШ) – тренинги, на которых предстоит погрузиться в реальную практическую работу, разработку стратегии избирательной кампании с учётом существующей информационной повестки, электоральной ситуации в избирательных округах, попрактиковаться в предвыборных дебатах и публичных выступлениях.
Лекции проводят ведущие эксперты ВПШ, опытные и известные политологи, социологи, представители руководства «Единой России» – замсекретаря Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, член Высшего совета партии, сенатор Александр Карелин, председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, директор по политическому анализу «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, депутаты Госдумы и выпускники ВПШ, которые поделятся своими успешными практиками реализации выборных стратегий.
Занятия в Высшей партийной школе расширяют кругозор и дают опыт общения с коллегами, отметил участник СВО, руководитель «Боевого Братства» в Забайкальском крае Игорь Брик.
«В случае победы на выборах планирую помогать в решении вопросов участников СВО. А поскольку преподаю в школе предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" и технологию, буду поднимать вопросы образования, медицины, благополучия людей и их безопасности», – сказал он.
В свою очередь слушатель курса, участник СВО из Улан-Удэ Михаил Босхолов обратил внимание на то, что спикеры на «ПолитСтарте» очень тщательно подошли к структурированию и подаче информации.
«На курсе мы набираемся опыта и компетенций. Я участвую в муниципальных выборах, уже встречался с жителями своего округа. Пожелания у людей всегда предметные – сделать во дворе дорогу, ливнёвку, обновить фасады зданий, построить школы, больницы. Пришёл в "Единую Россию", потому что здесь есть все возможности помогать людям», – сказал он.